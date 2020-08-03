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Джо Торнтон может начать сезон в Швейцарии

3 августа 2020, 10:44
Джо Торнтон. Фото USA Today Sports
Джо Торнтон. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон следующий сезон может начать в Европе, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

41-летний хоккеист подпишет контракт со швейцарским «Давосом». Форвард планирует выступать за европейский клуб до старта нового сезона в Национальной хоккейной лиге, который предположительно стартует в декабре-январе.

В нынешнем регулярном чемпионате центрфорвард провел 70 матчей, набрав в них 31 (7+24) очко при показателе полезности «минус 19». Всего в НХЛ нападающий сыграл 1636 матчей и набрал 1509 (420+1089) очков.

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