Джейсон Спецца: «Гол Ничушкина на моей совести»

Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца прокомментировал свою оплошность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:3). При игре канадской команды в большинстве Валерий Ничушкин обокрал его и забил победный гол.

— Уже ехал на скамейку и услышал, как как-то закричал, — приводит слова форварда журналист TSN Марк Мастерс. — Увидел, что шайба приближается и принял решение играть. Мо (Морган Райлли — Прим. «СЭ») закричал, я застыл на месте, чтобы не мешать ему. Но помешал еще больше. Гол на моей совести.

Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне