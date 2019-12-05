Джаред Беднар: «Ничушкин начинает чувствовать свою игру»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру нападающего Валерия Ничушкина в матче с «Торонто» (3:1). На его счету победный гол.

— Благодаря габаритам, силе и размаху он очень хорош в меньшинстве, знает, где надо находиться, — цитирует Беднара официальный сайт «Колорадо». — Это хороший, ответственный в обороне игрок, который после длительной засухи начинает чувствовать свою игру.

Мы видели его в «Далласе». Он был задрафтован в качестве индивидуально сильного игрока, который умеет забивать, у него отличные руки, поэтому так высоко поднялся. Его превратили в чекера с чуть меньшими возможностями в «Далласе», он понравился нам с этой стороны.

Мы чувствовали, что он может дать больше нашему нападению. Надеюсь, что так и продолжится.

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