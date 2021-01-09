Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Вратарь Кори Кроуфорд в своем Twitter заявил, что решил завершить профессиональную карьеру хоккеиста.

«Мне посчастливилось зарабатывать на жизнь долгой карьерой профессионального хоккеиста. Я бы хотел продолжить свою карьеру, но верю, что я отдал все, что мог, игре в хоккей, и решил, что пора уйти на пенсию. Я хотел бы поблагодарить «Нью-Джерси» за понимание и поддержку моего решения. Также благодарю организацию «Чикаго Блэкхокс» за то, что дала мне шанс воплотить в жизнь мою детскую мечту. Я горжусь тем, что выиграл два Кубка Стэнли в Чикаго. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам. Также спасибо фанатам, которые сделали эту замечательную игру такой, какая она есть. Я счастлив и рад перейти к следующей главе своей жизни вместе с моей семьей», — написал 36-летний Кроуфорд.

На официальном сайте «Нью-Джерси» также сообщили о том, что спорсмен завершил карьеру.

В прошлом сезоне он провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Чикаго», отбив 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

«Нью-Джерси» проведет первый матч в сезоне 14 января дома против «Бостона».