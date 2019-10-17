Две голевые передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения
«Коламбус» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Даллас» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы: Веренски — 2 (Нюквист, Джонс), 7:42 — 1:0. Веннберг — 1, 15:01 — 2:0. Хейсканен — 2 (Радулов, Федун), 18:08 — 2:1. Милано — 1 (Лиля, Нэш), 49:07 — 3:1. Павелски — 1 (Сегин, Радулов), 59:55 — 3:2.
Вратари: Корписало — Бишоп (18:05 — 18:08, 58:06).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (11+10+14) — 32 (16+5+11).
Наши: Гавриков (15.57/2/+2) — Гурьянов (10.37/2/-1), Радулов (18.41/1/+1).
17 октября. Коламбус. Nationwide Arena.
НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика