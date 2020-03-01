Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне

«Эдмонтон» принимает «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2 после второго периода). В составе хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль. Он первым в текущем сезоне преодолел рубеж в 100 очков. На счету немца 101 (39+62) балл.

В прошлом сезоне бомбардирскую гонку выиграл Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (128 очков). Также отметки в 100 очков достигли: Коннор Макдэвид (115), Патрик Кейн (110), Драйзайтль (105), Брэд Маршан и Сидни Кросби — по 100.