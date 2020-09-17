«Добро пожаловать в нашу семью». Задоров показал новорожденную дочь

Защитник «Колорадо» Никита Задоров опубликовал в Instagram новую фотографию. 25-летний россиянин, перенесший недавно операцию на руки, показал новорожденную дочь.

«Добро пожаловать в нашу семью, Стефани. Люблю тебя сильно, Александра», — написал Задоров.

В плей-офф НХЛ 25-летний россиянин провел 15 матчей и набрал 5 (3+2) очков. «Колорадо» прекратил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде, уступив «Далласу» (3-4 в серии).