Нападающий Дилан Ларкин станет новым капитаном «Детройта», информирует Detroit Free Press.

В «Красных крыльях» не было капитана с того момента, как Хенрик Зеттерберг завершил карьеру в 2018 году. Однако генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман считает, что пришло время исправить эту ситуацию.

24-летний Ларкин был выбран «Детройтом» под общим 15-м номером на драфте 2014 года. Он провел в НХЛ 389 матчей и набрал 266 (107+159) очков.