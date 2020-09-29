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Девушка Сергачева расплакалась после победы «Тампы» в Кубке Стэнли

29 сентября 2020, 08:22
Елизавета Федотова, девушка хоккеиста Михаила Сергачева. Фото Instagram
Елизавета Федотова, девушка хоккеиста Михаила Сергачева. Фото Instagram
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Елизавета Федотова, девушка защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачева, не смогла сдержать эмоций после победы хоккеиста в Кубке Стэнли. «Лайтнинг» в финале выиграли у «Далласа» (4-2). После шестого матча Елизавета выложила в сториз Instagram видео, на которых она плачет от радости.

Также она выложила фото Сергачева и подписала: «Как я горжусь тобой! Ты заслужил».

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