Девушка Сергачева расплакалась после победы «Тампы» в Кубке Стэнли

Елизавета Федотова, девушка защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачева, не смогла сдержать эмоций после победы хоккеиста в Кубке Стэнли. «Лайтнинг» в финале выиграли у «Далласа» (4-2). После шестого матча Елизавета выложила в сториз Instagram видео, на которых она плачет от радости.

Девушка Михаила Сергачева pic.twitter.com/NDgCssJf35 — Великий Твитсби (@greattvetor) September 29, 2020

Девушка Михаила Сергачева pic.twitter.com/FRlpq9jtst — Великий Твитсби (@greattvetor) September 29, 2020

Также она выложила фото Сергачева и подписала: «Как я горжусь тобой! Ты заслужил».