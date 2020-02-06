Дэвид Куинн — о Бучневиче: «Иногда парням нужна встряска»
6 февраля 2020, 09:49
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре нападающего Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3). Россиянин набрал 3 (1+2) очка.
— Иногда парням просто нужна небольшая встряска, — цитирует Куинна Lohud. — Он знает, что мы верим в него. Невозможно провести 82 игры на одинаковом отличном уровне. Но мы говорили о том, что он должен делать, когда дела не очень хороши. Это просто часть эволюции молодого игрока.
Гол Бучневича? Это большое дело. Мы сразу же ответили на гол «Торонто».
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