«Детройт» по буллитам обыграл «Баффало» и прервал неудачную серию

«Баффало» уступил «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов. «Ред Уингз» прервали неудачную серию из 9 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Детройт» — 3:4 Б (0:2, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ларкин — 14 (Дэйли, Фаббри), 4:23 — 0:1. Ларкин — 15 (Фаббри, Гронек), 19:59 — 0:2. Веси — 7 (Шири), 45:48 — 1:2. Уилсон — 1 (Миллер), 48:29 — 2:2. Бертуцци — 18 (бол., Филппула, Боуи), 53:56 — 2:3. Родригес — 4 (Ристолайнен), 59:13 — 3:3.

Победный буллит: Ларкин.

Вратари: Ю. Юханссон (57:38 — 59:13) — Бернье.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (8+8+14+2) — 21 (7+9+4+1).

7 февраля. Баффало. KeyBank Center.