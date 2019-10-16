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«Детройт» отправил Евгения Свечникова в АХЛ

16 октября 2019, 16:00
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«Детройт» отправил нападающего Евгения Свечникова в фарм-клуб. Ближайшее время 22-летний россиянин будет выступать в АХЛ, сообщает официальный сайт «Ред Уингз».

Во время предсезонной подготовки Свечников набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах, после чего был сначала отправлен в клуб АХЛ, а затем вызван обратно в основу. Однако нападающий так и не вышел на лед в регулярном чемпионате НХЛ.

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