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«Детройт» отдал ведущих проспектов в аренду в европейские клубы

21:16
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«Детройт» отдал в аренду проспектов Филипа Задину и Морица Зайдера. Они начнут сезон в Европе, сообщает Detroit News.

Задина будет играть за «Тршинец», а Зайдер — за «Мангейм».

20-летний чех Задина был выбран на драфте-2018 под общим 6-м номером. В прошедшем сезоне он провел в НХЛ 28 матчей и набрал 15 (8+7) очков.

19-летний немец Зайдер был выбран на драфте-2019 также под общим 6-м номером. В прошедшем сезоне он отыграл в АХЛ 49 матчей и набрал 22 (2+20) очка.

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