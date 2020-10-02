«Детройт» не будет продлевать контракт с вратарем Ховардом. Он играл за клуб 14 лет

Руководство «Детройта» приняло решение не продлевать контракт с голкипером Джимми Ховардом и искать нового вратаря на рынке свободных агентов после 9 октября.

«В этом году сразу несколько голкиперов могут выйти на рынок свободных агентов, и мы собираемся за счет этого закрыть вакансию, — цитирует сайт НХЛ генерального менеджера клуба Стива Айзермана. — В этом году нет возможности провести собеседование со свободными агентами. Поэтому придется ждать 9 октября, чтобы понять, как соотносится наш интерес к этим игрокам с параметрами их контрактов. На следующей неделе мы лучше будем представлять себе ситуацию».

Отметим, что 9 октября следующие вратари станут неограниченно свободными агентами: Крэйг Андерсон, Кори Кроуфорд, Аарон Делл, Брайан Эллиотт, Томас Грайсс, Брэйден Холтби, Антон Худобин, Робин Ленер, Якоб Маркстрем, Райан Миллер, Майк Смит и Кэм Тэлбот.

36-летний Ховард был задрафтован «Детройтом» во втором раунде драфта-2003 года. Всего за клуб он провел 543 матча, в которых одержал 246 побед, в среднем пропуская по 2,62 шайбы за игру.