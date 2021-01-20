Гол Бертуцци принес «Детройту» победу над «Коламбусом»

«Детройт» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Блю Джэкетс» проиграли третью из четырех встреч в этом сезоне.

Российский нападающий «Детройт» Владислав Наместников провел на льду 17 минут, сделал 2 броска по воротам и 3 силовых приема прии показателе полезности «-1». Михаил Григоренко и Владислав Гавриков, выступающие за «Коламбус», результативными действиями не отметились.

«Детройт» идет на 5-м месте в таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» Занимает 6-ю позицию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Дженнер — 2 (Доми, Савар), 21:38 — 0:1. Манта — 1 (бол., Бертуцци, Ларкин), 23:37 — 1:1. Райан — 4 (Меррилл, Нильсен), 34:17 — 2:1. Тексье — 3 (Кукан, Фоуди), 45:04 — 2:2. Бертуцци — 1 (Ларкин), 60:15 — 3:2.

Вратари: Бернье — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (7+10+8+2) — 24 (8+8+8+0).

Наши: Наместников (17.08/2/-1) — Гавриков (18.47/0/0), Григоренко (12.17/0/0).

20 января. Детройт. Little Caesars Arena.