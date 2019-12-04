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Десятый гол Кучерова в сезоне. Видео

4 декабря 2019, 07:05
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Гол российского нападающего Никиты Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Это его десятый гол в этом сезоне. Также в этой встрече россиянин отметился голевой передачей.

Таким образом, результативность Кучерова в этом сезоне достигла 30 (10+20) очков.

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