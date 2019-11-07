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Денис Гурьянов: «Хотел бы увидеть, как «Даллас» приезжает в Тольятти»

7 ноября 2019, 20:47
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Форвард «Далласа» Денис Гурьянов рассказал, что хотел бы приехать с техасской командой в Тольятти. На этой неделе «Тампа-Бэй» проведет два матча с «Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— Я же сам из Тольятти, — приводит слова Гурьянова российская версия официального сайта НХЛ. —  И если помечтать, то хотел бы увидеть, как «Даллас» приезжает в мой родной город и играет на арене «Лады». А почему нет? Ведь в Тольятти обожают хоккей, и это было бы очень круто. Лично я бы получил колоссальное удовольствие. Пришли бы мои друзья, знакомые. Но нас в этом сезоне и так ожидает большое событие: мы 1 января сыграем с «Нэшвиллом» под открытым небом в рамках «Зимней классики». Это первый такой необычный матч в моей карьере. Представляю, как это будет здорово!

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