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В матче «Даллас» — «Тампа-Бэй» играют 7 россиян. Это рекорд финала Кубка Стэнли

29 сентября 2020, 03:23
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В заявке команд на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Далласом» и «Тампой» семеро россиян. Это рекорд НХЛ.

За «Старз» сыграют Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов, а за «Лайтнинг» — Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и дебютант Александр Волков.

Напомним, в финале-1997/98 между «Детройтом» и «Вашингтоном» также участвовали 7 россиян, но один на лед не выходил. В «Ред Уингз» — Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Дмитрий Миронов (не играл в финале), в «Кэпиталз» — Сергей Гончар и Андрей Николишин.

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