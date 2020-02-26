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«Даллас» переиграл «Каролину», Гурьянов набрал 2 очка

05:50
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«Каролина» уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Старз» одержал вторую победу кряду.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Даллас» — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Голы: Сегин — 16 (Бенн), 0:51 — 0:1. Хинтс — 18 (бол., Гурьянов, Клингберг), 17:20 — 0:2. Дикинсон — 9 (Хинтс, Олексяк), 19:09 — 0:3. Ахо — 36 (Славин, Свечников), 22:33 — 1:3. Гурьянов — 18 (Хинтс, Дикинсон), 33:45 — 1:4.

Вратари: Неделькович — Худобин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (11+11+19) — 16 (7+8+1).

Наши: Свечников (15.58/3/0) — Гурьянов (11.06/1/+1), Радулов (17.50/1/-1).

26 февраля. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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