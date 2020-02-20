«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова и Гурьянова голевые передачи

«Даллас» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов сделал две голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Александр Радулов — одну.

В составе проигравшей команды Илья Любушкин отметился ассистом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Перри — 5 (бол., Хинтс, Гурьянов), 2:19 — 1:0. Холл — 15 (бол., Истерли, Шмолц ), 32:32 — 1:1. Факса — 11 (бол., Перри, Гурьянов), 36:01 — 2:1. Фишер — 6 (Дворак, Любушкин), 38:12 — 2:2. Олексяк — 2 (Радулов, Хейсканен), 51:38 — 3:2.

Вратари: Бишоп — Хилл (57:38 — 58:32, 58:41).

Штраф: 19 — 6.

Броски: 33 (13+12+8) — 41 (21+13+7).

Наши: Гурьянов (9.06/2/0), Радулов (16.57/2/+1) — Любушкин (15.05/0/+1).

20 февраля. Даллас. American Airlines Center.