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«Даллас» без Худобина уступил «Вегасу»

03:58
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«Вегас» переиграл «Даллас» в матче групповой стадии плей-офф НХЛ. Российские игроки «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились. Вратарь Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Запад. Посев 1/4 финала

«Вегас» — «Даллас» — 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)

Голы: Стивенсон — 1 (Карлссон, Стоун), 1:04 — 1:0. Павелски — 1 (Янмарк, Хейсканен), 27:50 — 1:1. Олексяк — 1 (Комо, Хейсканен), 28:32 — 1:2. Перри — 1 (бол., Хейсканен, Хинтс), 32:42 — 1:3. Стоун — 1 (Казинс, Уайтклауд), 49:46 — 2:3. Шмидт — 1 (Смит), 51:15 — 3:3. Каррье — 1 (Шмидт, Ривз), 54:47 — 4:3. Карлссон — 1 (п.в., Руа), 59:39 — 5:3.

Вратари: Ленер — Бишоп (58:44 — 59:39).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (7+10+16) — 27 (8+13+6).

Наши: — - Гурьянов (15.00/0/-3), Радулов (14.42/1/0).

4 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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