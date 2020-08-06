«Чикаго» вырвал победу у «Эдмонтона», забив за минуту до конца

В матче квалификации плей-офф НХЛ «Эдмонтон» уступил «Чикаго». «Ойлерз» вели в счете, но в третьем периоде пропустили две шайбы и уступили со счетом 3:4. «Чикаго» вышел вперед в серии — 2:1.

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Голы: Мяяття — 2 (Кейн, Хаймор), 9:14 — 1:0. Драйзайтль — 2 (Эннис), 9:42 — 1:1. Тэйвз — 3 (бол., Дак, Дебринкэт), 19:55 — 2:1. Драйзайтль — 3 (Беннинг), 24:07 — 2:2. Макдэвид — 5 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 39:52 — 2:3. Хаймор — 1 (Куккук, Мяяття), 54:13 — 3:3. Тэйвз — 4 (Мерфи, Кит), 58:44 — 4:3.

Вратари: Кроуфорд — Коскинен (59:06).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 25 (9+8+8) — 28 (9+11+8).

Наши: — - -.

6 августа. Эдмонтон. Rogers Place.