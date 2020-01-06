«Чикаго» переиграл «Детройт»

«Чикаго» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это восьмое поражение «Ред Уингз» в последних девяти встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Задина — 4 (бол., Ларкин, Гронек), 3:21 — 0:1. Гленденинг — 6 (Немет, Хелм), 16:53 — 0:2. Стром — 10 (Дебринкэт), 35:07 — 1:2. Сикура — 1 (Густафссон, Кейн), 35:52 — 2:2. Боквист — 2 (Кит, Тэйвз), 48:47 — 3:2. Кубалик — 12 (п.в., Смит, Мерфи), 59:40 — 4:2.

Вратари: Кроуфорд — Ховард (57:28 — 57:53, 58:11 — 59:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (12+6+9) — 21 (8+5+8).

6 января. Чикаго. United Center.