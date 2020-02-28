«Человека с таким трудолюбием не встречал. Разве что Ягр». Малкин рассказал об уникальном качестве Ковальчука

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в интервью «СЭ» прокомментировал обмена Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон».

— Для многих в России стал неожиданностью переход Ильи Ковальчука в «Вашингтон». Были шокированы этой новостью?

— Еще до того, как он подписался с «Монреалем», ходили слухи про него и «Кэпиталз». Илюхе только удачи, слава богу, что весь кошмар позади, он здорово отыграл в «Монреале», теперь попал в хорошую команду. Наконец-то закончились все неприятные моменты с «Лос-Анджелесом». Все знают, что Ковальчук — человек, который может принести пользу команде, он умеет забивать, хорошо играет в большинстве. Я с ним много тренировался летом, человека с таким трудолюбием я, наверное, не встречал. Хотя, может, Ягр способен с ним посоревноваться в этом плане. Илья тренируется по два-три раза в день и уделяет максимум внимания своему здоровью.

— Не хотелось в глубине души, чтобы Ковальчук перешел в «Питтсбург»?

— Опять же, от меня ничего не зависит. Конечно, хочется, чтобы мы подписывали как можно больше сильных игроков, но это рынок, бизнес. «Вашингтон» подписал Ковальчука, может, он отдал им предпочтение. Мы, в свою очередь, подписали Марло. Здесь все зависит от руководства, а не от меня. Конечно, я был бы не против перехода Ковальчука к нам, но получается, что будем играть друг против друга. (Андрей Жданюк)