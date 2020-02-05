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Cамсонов вернулся к тренировкам «Вашингтона»

5 февраля 2020, 20:10
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вернулся к тренирвоочным занятиям, сообщает в своем Twitter журанлист Том Гулитти. Голкипер пару дней назад получил травму нижней части тела после броска одноклубника Александра Овечкина.

Нападающий сильно бросил по воротам и попал в шлем Самсонова, который слетел с головы. После этого Илье пришлось отправиться в больницу. Он пропустил матч с «Лос-Анджелесом».

В этом сезоне 22-летний Самсонов провел 21 матч, в которых пропустил 44 шайбы. Его коэффициент надежности составляет 92,3.

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