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Бывшие тренеры «Куньлуня» требуют компенсацию более 1 миллиона долларов

31 августа 2020, 19:05
Курт Фрэйзер. Фото ХК «Куньлунь».
Курт Фрэйзер. Фото ХК «Куньлунь».
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Три бывших тренера «Куньлуня» намерены подать иск на клуб. Они будут требовать компенсацию более 1 миллиона долларов, сообщает ESPN.

C иском обратились бывший главный тренер Курт Фрэйзер, его помощник Стив Каспер и тренер вратарей Дасти Иму. У всех были соглашения до окончания сезона-2020/21.

В марте они вернулись в Северную Америку из-за пандемии коронавируса. И с тех пор не получали зарплату от клуба. Специалисты отдельно отмечают, что игрокам было предложено пойти на сокращение заработной платы на 50 процентов. Но с тренерами такие вопросы не обсуждались.

Контракт с Фрэйзером был расторгнут по телефону. Он не получал никаких бумаг в качестве подтверждения. Все попытки связаться с руководством оказались безрезультатными.

Генеральный менеджер «Куньлуня» Скотт Макферсон даже не зарегистрировал его контракт в КХЛ, который Курт подписал в начале года. О продлении соглашения с тренером клуб объявил только в социальных сетях (что противоречит правилам КХЛ).

Также в «Куньлуне» настаивают, что аннулировали контракты с тренерами, так как те не могли получить рабочие визы. Однако позже глава КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что все, кто нуждался в визах и обращались за ними, такие получили.

«Куньлунь» не предложил тренерам никакой финансовой компенсации. Теперь они собираются подать в суд.

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