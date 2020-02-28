«Было много критики в мой адрес». Малкин объяснил, где нашел мотивацию для прорыва в этом сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал, что он изменил после прошлого сезона. «Пингвины» проиграли «Айлендерс» (0-4) в первом раунде плей-офф НХЛ.

— Несмотря на командную яму, персонально для вас сезон получается отличным. Откуда черпаете мотивацию и стало ли труднее это делать с годами?

— В первую очередь, есть мотивация от прошлого сезона. Было много критики в мой адрес. И я, и команда играли неудачно. Хотелось в этом году отыграть намного лучше. Немного по-другому готовился к сезону, больше катался, взял новые коньки, новую клюшку. Здорово подготовился физически, летом ко мне приезжал тренер из Америки. Плюс, тренер «Питтсбурга» дал мне больше игрового времени, благодаря этому пришла уверенность в своих силах.

— Сезон для вас начался с травмы. Как сейчас себя чувствуете?

— Слава богу, все хорошо, и физическая, и моральная форма в порядке. Да, в последнее время команда терпит обидные поражения, но, думаю, мы из этого выйдем и наберем лучшую форму перед плей-офф. Травма была обидной, потому что серьезно готовился к сезону, она немного сбила мой эмоциональный настрой. Впрочем, это хоккей, здесь бывают травмы. Слава богу, все уже позади. Сейчас надо помогать команде. (Андрей Жданюк)