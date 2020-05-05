Буре попал в рейтинг игроков НХЛ по версии theScore, обделенных индивидуальными наградами

Портал theScore составил рейтинг из игроков НХЛ, которые провели выдающийся сезон, но так и не получили индивидуальную награду. В список попал россиянин Павел Буре. В сезоне-2000/01 за «Флориду» он набрал 92 (59+33) очка, но остался без «Харт Трофи».

У Виктора Козлова, второго по результативности игрока команды, было на 55 баллов меньше. Приз тогда достался Джо Сакику из «Колорадо». На его счету 118 очков.

Также в рейтинг попали Эрик Карлссон, Майк Модано, Марио Лемье, Джером Игинла, Пол Коффи, Доминик Гашек и Роберто Луонго.

Модано претендовал на «Колдер Трофи», приз получил возрастной россиянин Сергей Макаров.