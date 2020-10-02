«Будет сложно его сохранить». «Питтсбург» может обменять вратаря Мюррея из-за его зарплаты

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд рассказал о ситуации с продлением контракта голкипера Мэтта Мюррея. 9 октября Мюррей и его бэкап Тристан Джерри станут ограниченно свободными агентами.

26-летний Мюррей был выбрал «Пингвинами» на драфте-2012 под общим 83-м номером, на его счету 199 игр в НХЛ, в которых он одержал 117 побед, в среднем пропуская по 2,67 шайбы за игру. По истекающему контракту канадец получал 3,7 миллиона долларов за сезон.

«В лиге сейчас много доступных вратарей, но позвольте мне задать вопрос: сколько на рынке 26-летних голкиперов, выигравших два Кубка Стэнли? — сказал Рутерфорд в статье, опубликованной в среду в The Athletic. — В лиге много свободных вратарей, много хороших вратарей. В этом нет никаких сомнений. Но ребята на рынке не делали того, что делал Мэтт. Я считаю это существенной разницей, поэтому команды и хотят его. В дальнейшем я буду смотреть на это под таким углом».

«Ребята становятся ограниченно свободными агентами, так что я буду идти шаг за шагом, — сказал Рутерфорд. — Сейчас мы находимся в похожем положении, что и с Флери в 2017 году. Мы хотели его сохранить. Правда хотели. Но в условиях потолка зарплат сделать это практически невозможно. Мы не смогли этого сделать. Порой ты с вратарями оказываешься в такой ситуации. И посмотрите, в каком направлении будет стремиться зарплата Мэтта Мюррея. Будет очень сложно его сохранить. Это очень и очень похожие ситуации».