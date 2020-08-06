Брайан Бойл: «Бобровский должен быть лучшим игроком «Флориды»

Нападающий «Флориды» Брайан Бойл поделился мнением об игре голкипера Сергея Бобровского в третьем матче квалификационного раунда с «Айлендерс» (3:1). Россиянин отразил 20 бросков из 22.

— Он должен быть нашим лучшим игроком, и он был им сегодня, — цитирует Бойла официальный сайт лиги. — Бывает, когда вы получаете момент или теряете импульс. Когда он делает важные сэйвы, игра может пойти в любом направлении. Он, конечно, продолжал подталкивать нас вперед и сохранял наш импульс.