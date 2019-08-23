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Бозер хочет подписать с «Ванкувером» контракт с зарплатой 7 миллионов долларов в год

08:37
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Нападающий Брок Бозер хочет получать по новому контракту с «Ванкувером» 7 миллионов долларов в год, сообщает The Province. Такие требования «Кэнакс» якобы предъявил агент игрока Бен Хэнкинсон, чей клиент хочет подписать договор на четыре года. Переговоры с ним продолжаются.

Напомним, что Бозер стал ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 56 (26+30) очков.

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