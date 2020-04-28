Бойков советует молодым хоккеистам не торопиться с уходом в НХЛ

Тренер защитников молодежной сборной России Александр Бойков в интервью «Известиям» отметил, что хоккеистам не стоит торопиться с переездом в НХЛ.

— На МЧМ нашу сборную часто представляют ребята, в юном возрасте уехавшие в юниорские лиги Северной Америки и не поигравшие на взрослом уровне в России. В 1993 году, в 17 лет, вы также уехали из Челябинска за океан. В нынешнее время стоит подобным образом строить свою карьеру?

— Когда я уезжал, в стране был кризис. В России была полная разруха — коньки не достать, а перчатки нам передавались рваные от мастеров. Меня пригласили попробовать себя в Америке. Сказали: «Не получится — пожалуйста, вернешься обратно». Я потихоньку привыкал там и был нацелен попасть в НХЛ. Сейчас ФХР всё делает, чтобы молодежь не уезжала за границу. Создаются условия: сборы, хорошие контракты. Персонально занимаются с нападающими, вратарями, защитниками, привозят профессионалов из Канады, чтобы учили ребят правильному катанию. Где все это было в начале 1990-х? А сейчас условия для молодых потрясающие. Мне кажется, им не стоит так рано уезжать. Лучше сначала попробовать закрепиться в КХЛ и попозже попробовать себя в НХЛ. Сейчас можно развиваться и в России. Та же разработанная ФХР программа подготовки «Красная машина» подразумевает единую систему развития молодых хоккеистов в нашей системе.