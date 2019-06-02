"Бостон" забросил четыре шайбы "Сент-Луису" менее чем за 10 минут

В третьем матче финала Кубка Стэнли "Сент-Луис" принимает "Бостон". Гости ведут со счётом 4:0. Они забросили три шайбы в первом периоде и одну в начале второго. Отличились Патрис Бержерон (в большинстве), Чарли Койл, Шон Курали и Давид Пастрняк.
Passing, money. #StanleyCup— NHL (@NHL) 2 июня 2019 г.
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Счёт в серии равный – 1-1.
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