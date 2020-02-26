«Бостон» уступил «Калгари»
05:53
«Калгари» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Флэймз» одержали вторую победу кряду. «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Калгари» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы: Ткачак — 21 (Баклунд, Хэнифин), 11:35 — 0:1. Маршан — 25 (мен., Макэвой), 30:08 — 1:1. Монахэн — 20 (Годро, Стоун), 33:25 — 1:2. Монахэн — 21 (бол., Ткачак, Густафссон), 34:37 — 1:3. Вагнер — 6 (Керали, Линдхольм), 53:09 — 2:3. Баклунд — 13, 58:30 — 2:4. Баклунд — 14 (п.в., Ткачак), 59:11 — 2:5.
Вратари: Раск (58:57 — 59:11) — Риттих.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 28 (9+12+7) — 31 (7+13+11).
26 февраля. Бостон. TD Garden.
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