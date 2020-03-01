«Бостон» победил «Айлендерс», Пастрняк оторвался от Овечкина в снайперской гонке

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Бостону» — 0:4. Семен Варламов отразил 25 из 29 бросков. В составе гостей одну шайбу забросил Давид Пастрняк. С 47 голами он занимает первое место в снайперской гонке. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — 43.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Пастрняк — 47 (Краг, Карло), 4:30 — 0:1. Гржельчик — 3 (Маршан, Макэвой), 13:10 — 0:2. Маршан — 27 (Бержерон, Макэвой), 51:06 — 0:3. Макэвой — 4 (бол., Краг, Крейчи), 56:26 — 0:4.

Вратари: Варламов — Раск.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (8+4+13) — 29 (11+12+6).

Наши: — - -.

29 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.