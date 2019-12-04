НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Бостон» обыграл «Каролину», Свечников не набрал очков

4 декабря 2019, 05:44
Теги:

«Бостон» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Брюинз» продлил победную серию до 8 встреч.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Койл — 6 (Маршан, Хейнен), 55:55 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Пастрняк), 57:03 — 2:0.

Вратари: Галак — Раймер (59:16).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (9+13+12) — 24 (10+8+6).

Наши: — - Свечников (17.05/2/0).

4 декабря. Бостон. TD Garden.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир