«Бостон» обыграл «Каролину», Свечников не набрал очков
4 декабря 2019, 05:44
«Бостон» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Брюинз» продлил победную серию до 8 встреч.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Койл — 6 (Маршан, Хейнен), 55:55 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Пастрняк), 57:03 — 2:0.
Вратари: Галак — Раймер (59:16).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (9+13+12) — 24 (10+8+6).
Наши: — - Свечников (17.05/2/0).
4 декабря. Бостон. TD Garden.
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