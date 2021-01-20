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Бобровский оценил свою игру в матче с «Чикаго»

20 января 2021, 09:01
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:4 ОТ).

«Конечно, пропустить четыре гола — это не то, чего ты хочешь, — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. — В данных обстоятельствах я чувствовал себя довольно хорошо. У меня была пара ошибок, и мне нужно будет исправить это, но в целом я чувствовал себя нормально. Ноги работали хорошо, я хорошо двигался».

Бобровский в этом матче отразил 30 бросков. Также в его активе отраженный буллит.

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