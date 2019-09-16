Бобровский не считает хоккей работой

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский после первой тренировки в составе нового клуба рассказал о своем отношении к хоккею.

— Не будем торопиться, — цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского — Не надо ничего форсировать. У нас еще есть три недели до первого матча. Надо двигаться вперед шаг за шагом. Никто не хочет выстрелить в первые три дня, а потом провалиться.

Я не считаю это работой. Мне нравится то, что я делаю. Это моя страсть. Я люблю хоккей, мне нравится быть вратарем. Это доставляет мне удовольствие. Мне интересно. Я не думаю о времени, когда работаю в зале или на льду. Это моя жизнь. Все сводится к тому, кем хочешь быть, что тебе нужно, что тебе пригодится. Идешь к этому постепенно, шаг за шагом, и это доставляет мне удовольствие.

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