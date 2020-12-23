НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Блэквуд продлит на три года контракт с «Нью-Джерси»

Теги:

«Нью-Джерси» договорился о продлении контракта с голкипером Маккензи Блэквудом. Соглашение будет рассчитано на три года, написал в Twitter бывший голкипер «Дьяволов», а ныне аналитик на ТВ Кевин Уикс.

Блэквуд был выбран на драфте 2015 года «Дэвилз» под общим 42-м номером. В прошлом сезоне он провел 47 матчей, в которых отражал 91,5 процента бросков и продемонстрировал коэффициент надежности 2,77.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир