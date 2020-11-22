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Бишоп начал процесс реабилитации. Он должен восстановиться к марту

08:42
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Вратарь «Далласа» Бен Бишоп начал процесс восстановления после перенесенной операции, сообщает в Twitter журналист Трэйси Майерс.

Голкипер 21 октября перенес операцию на правом колене после разрыва мениска. Ожидается, что он должен вернуться в строй в марте 2021 года.

33-летний Бишоп отыграл 44 матча в регулярном чемпионате за «Старз» (2,50 пропущенных гола в среднем за игру, 92,0 процента отраженных бросков) и 3 — в плей-офф (5,43; 84,4 процента).

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