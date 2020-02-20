НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Билялетдинов советует Овечкину расслабиться

20 февраля 2020, 22:14
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов считает, что нападающему «Вашингтон» Александру Овечкину нужно психологически успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 заброшенных шайб в лиге.

— Он забьет, обязательно, он сам разберется, на него, конечно, все давят, — приводит слова Билялетдинова ТАСС. — Но не сегодня, завтра он к этому придет, важно посмотреть, как он ведет себя, он мне не звонил

Каждый по-разному реагирует, кто-то очень хочет забить, а у него не получается. Возможно, ему надо успокоиться, он забьет и будет счастлив

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7810001

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир