Билялетдинов советует Овечкину расслабиться

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов считает, что нападающему «Вашингтон» Александру Овечкину нужно психологически успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 заброшенных шайб в лиге.

— Он забьет, обязательно, он сам разберется, на него, конечно, все давят, — приводит слова Билялетдинова ТАСС. — Но не сегодня, завтра он к этому придет, важно посмотреть, как он ведет себя, он мне не звонил

Каждый по-разному реагирует, кто-то очень хочет забить, а у него не получается. Возможно, ему надо успокоиться, он забьет и будет счастлив