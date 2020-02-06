«Библиотекари любят Ковальчука». «Монреалю» понравился жест Ильи

«Монреаль» опубликовал забавное видео в своем Twitter. «Канадцы» обыграли жест нападающего Ильи Ковальчука в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:4 Б). Во встрече с бывшей командой россиянин реализовал единственный буллит и приложил палец ко рту, призывая болельщиков «дьяволов» успокоиться.

— Библиотекари любят Илью, — подписан видеоколлаж.

В текущем сезоне на счету Ковальчука 19 (8+11) очков в 30 матчах при показателе полезности «-5». По ходу регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» расторг с ним контракт.