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«Без родительского надзора вряд ли что-то получилось бы». Овечкин назвал залог успешной карьеры

25 февраля 2020, 18:05
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что родительское воспитание сыграло ключевую роль в его карьере.

— Родители внесли очень весомый вклад в развитие меня как игрока и человека, — сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Поэтому я счастлив, что у меня такие родители. Они потратили столько времени, столько здоровья... Вставать в 7 утра, стоять около льда. Не понимая, получится или нет.

Без родительского надзора, советов вряд ли что-то получилось бы. И сколько таких людей, сколько таких примеров? У меня в команде сколько людей занималось, но не получилось.

Родители Александра Овечкина записали для него трогательное видео

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Pso8dGzRzeY&feature=youtu.be

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