Бэттмен пока не знает, когда возобновится сезон НХЛ

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен оценил, когда может возобновиться сезон в лиге. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

— Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье, — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ. — Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь идет даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Однако мы следим за ситуацией на ежедневной основе.

Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми при любых обстоятельствах. Лига не исключила ничего и не приняла никаких решений. Однако мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время.

По данным Worldometers общее число зараженных в мире достигло 1 925 224 человек. Зафиксировано 119 702 летальных исхода от инфекции, вылечились 447 948 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 587 155 человек. Далее идут — Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (136 779) и Германия (130 072).