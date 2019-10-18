Барри Тротц: «Варламов был хорош»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц оценил выступление российского вратаря Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:1).

— Наш вратарь был сегодня хорош. Нам очень повезло, что после первого периода мы уступали только одну шайбу. Если бы не наш голкипер, была бы совсем другая история, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Россиянин одержал вторую победу в сезоне. На его счету 32 отраженных броска в этой встрече и звание второй звезды матча.