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Барбашев клюшкой выбил несколько зубов форварду «Колорадо»

3 августа 2020, 12:04
Иван Брабашев. Фото nhl.com
Иван Брабашев. Фото nhl.com
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Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски получил травму в матче квалификационного раунда НХЛ против «Сент-Луиса» (2:1), сообщает Denver Post.

В третьем периоде встречи шведский форвард «Эвеланш» получил нецмышленный удар по лицу от нападающего «Блюз» Ивана Барбашева. После этого Бураковски сразу уехал на скамейку запасных, где ему была оказана первая помощь. Хоккеист потерял несколько зубов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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