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Банк через суд требует от нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна 8 миллионов долларов

16:28
Эвандер Кейн. Фото nhl.com
Эвандер Кейн. Фото nhl.com
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Банк Centennial Bank подал иск в суд на нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. С хоккеиста и его клуба хотят взыскать 8,3 миллиона долларов, сообщает SJHockey.

В сентябре 2018 года Кейн взял кредит в банке на сумму в 3,9 миллиона долларов на развитие бизнеса. В качестве гарантии платежеспособности он предоставил свой контракт с клубом. Ежемесячные выплаты по кредиту должен был производить клуб, удерживая нужную сумму из зарплаты хоккеиста.

Однако с октября 2019 года банк перестал получать выплаты от клуба.

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