«Баффало» дома обыграл «Флориду». Дадонов забросил одну шайбу, Бобровского заменили

«Баффало» выиграл у «Флориды» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Хенрик Йокихарью, Конор Шири и Сэм Райнхарт. У гостей забивали Майк Матесон и Евгений Дадонов. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был заменен на 26-й минуте после того, как пропустил три шайбы. Вместо него вышел Крис Дриджер.

«Баффало» набрал 45 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Флориды» 47 очков и девятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Йокихарью — 4 (Райнхарт, Айкел), 12:49 — 1:0. Шири — 7 (М. Юханссон, Веси), 21:35 — 2:0. Райнхарт — 14 (бол., Далин, М. Юханссон), 25:42 — 3:0. Матесон — 4 (Сивиур), 52:40 — 3:1. Дадонов — 17 (Хоффман, Барков), 58:50 — 3:2.

Вратари: Улльмарк — Бобровский (Дридгер, 25:42, 57:55 — 58:50, 59:10).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 18 (5+8+5) — 34 (11+9+14).

Наши: — - Дадонов (15.57/5/+1).

4 января. Баффало. KeyBank Center.