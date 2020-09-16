«Айлендерс» в овертайме обыграли «Тампу» и сократили отставание в серии

«Айлендерс» в матче финальной серии Восточной конференции в овертайме обыграли «Тампу» со счетом 2:1.

На шайбу Виктора Хедмана команда из Нью-Йорка ответила точными бросками Райана Пулока и Джордана Эберле, забросившего победную шайбу.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 18 сентября и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пулок — 2 (бол., Ледди, Барзал), 15:41 — 0:1. Хедман — 8 (Коулман, Шенн), 24:00 — 1:1. Эберле — 5 (Ли), 92:30 — 1:2.

Вратари: Василевский — Варламов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (9+6+10+4+8) — 24 (5+6+5+4+4).

Наши: Кучеров (36.19/5/0), Сергачев (30.24/2/-1) — -.

16 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.