«Айлендерс» в овертайме обыграли «Тампу» и сократили отставание в серии
«Айлендерс» в матче финальной серии Восточной конференции в овертайме обыграли «Тампу» со счетом 2:1.
На шайбу Виктора Хедмана команда из Нью-Йорка ответила точными бросками Райана Пулока и Джордана Эберле, забросившего победную шайбу.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 18 сентября и начнется в 3:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
Финал конференции
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пулок — 2 (бол., Ледди, Барзал), 15:41 — 0:1. Хедман — 8 (Коулман, Шенн), 24:00 — 1:1. Эберле — 5 (Ли), 92:30 — 1:2.
Вратари: Василевский — Варламов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (9+6+10+4+8) — 24 (5+6+5+4+4).
Наши: Кучеров (36.19/5/0), Сергачев (30.24/2/-1) — -.
16 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.