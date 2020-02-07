«Айлендерс» одолели «Лос-Анджелес», Варламов провел встречу на скамейке запасных
«Айлендерс» дома переиграли «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Кингз» потерпели третье поражение кряду.
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Голы: Хаттон — 3 (Кемпе, Лизотт), 10:20 — 0:1. Иафалло — 15, 17:20 — 0:2. Дэл Колл — 4 (Бойчак, Ледди), 21:40 — 1:2. Льюис — 3 (Амадио, Хаттон), 27:09 — 1:3. Беллоуз — 1 (Бовилье, Брассар), 30:22 — 2:3. Мартин — 4 (Тэйвз, Пулок), 40:23 — 3:3. Беллоуз — 2 (Брассар, Ли), 52:10 — 4:3. Ли — 17 (п.в., Нельсон), 59:47 — 5:3.
Вратари: Грайсс — Куик (57:41 — 59:47).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 33 (7+10+16) — 25 (6+10+9).
Наши: — - Прохоркин (11.32/1/+1).
7 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
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